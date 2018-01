Universidades gringas buscam alunos no Brasil

A Universidade de Edimburgo foi a última a abrir um escritório no Brasil.“Temos interesse no estudante e em parcerias com as instituições brasileiras na área de pesquisa”, diz Claudio Anjos, diretor de Educação e Exames do Conselho Britânico.

Os escritórios funcionam ainda como facilitadores. “Nós ajudamos os interessados que desejam estudar no exterior”, afirma Vinícius Barreto, diretor do Australian Centre, que representa o consórcio ATN (Australian Technology Network of Universities) no País. o ATN é formado por um grupo de cinco universidades australianas. / DAVI LIRA