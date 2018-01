Universidades encerram vestibulares para 2010 em janeiro

Janeiro marca o período em que muitas das principais universidades públicas e privadas finalizam os processos seletivos no País. Nos próximos dias, pelo menos dez instituições realizam vestibulares, em primeira ou segunda fase, para o ano letivo de 2010. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, dá início à segunda fase no próximo domingo, 10. Veja também: Fuvest tem maior índice de faltas da década Professores consideram prova de português da Fuvest fácil Com oito provas dissertativas (duas por dia), das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Ciências Biológicas, Química, História, Física, Geografia, Matemática e Inglês. Os testes vão até o dia 14 e marcarão o último exame 100% dissertativo da instituição. A partir do vestibular 2011, as 12 questões dissertativas da primeira fase serão substituídas por 48 de múltipla escolha. Haverá também outras mudanças. Em vez de escolher uma entre três propostas de Redação (dissertação, carta ou narrativa), o candidato fará três textos de gêneros diversos, como resumo, carta, relatório, anúncio, manifesto e, até mesmo, reportagem. Quem prestou Unicamp já pode saber se passou na primeira fase. A instituição divulgou hoje as notas obtidas pelos candidatos na prova aplicada em 15 de novembro. Para ter acesso às notas, é preciso digitar o número de inscrição e senha no site da Comvest. As provas de aptidão para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, dança e música, ocorrerão entre os dias 18 e 21, em Campinas. Na Universidade de São Paulo (USP), os aprovados para a segunda fase fazem nesta terça-feira a última prova, que inclui 12 questões dissertativas de matérias que variam dependendo da carreira escolhida. Entre amanhã (06) e sexta-feira (08), candidatos a cursos que demandam exames de aptidão, como arquitetura e artes cênicas, realizam os últimos testes. Em São Bernardo do Campo, no Grande ABC (SP), está com inscrições ainda abertas a Universidade Metodista de São Paulo (www.metodista.br/vestibular). O candidato pode inscrever-se até sexta-feira para fazer a prova no domingo. Rio No Rio, a Universidade Federal (UFRJ) realiza a segunda fase no sábado (09) e domingo (10). Serão provas discursivas de matérias variadas, divididas em cinco grupos, dependendo do curso. Ainda no Rio, a Estácio de Sá aplica exames no dia 16. No Rio Grande do Sul, candidatos da Federal (UFRS) fazem provas de domingo ao dia 13, e na Estadual (UERGS), no dia 24. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, as provas ocorrem no domingo e segunda-feira (11). Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os candidatos aprovados para a segunda etapa do vestibular de 2010 reiniciaram a maratona do concurso ontem (04). As provas vão até quinta-feira (07). Já o exame de Atuação e a Audição Didática Coletiva, específico dos candidatos dos cursos de dança e teatro, será realizado entre quinta e segunda-feira. Na sexta-feira (08), será aplicado o exame de Percepção Visual aos candidatos dos cursos de artes visuais, conservação e restauração de bens culturais móveis, cinema de animação e artes digitais, design e design de moda. Para quem ainda quer tentar o vestibular numa faculdade pública, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) aceita inscrições até quinta-feira. As provas serão nos dias 30 e 31. A instituição oferece 22 cursos. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, privada, também tem inscrições abertas, até o dia 27. A prova ocorre no dia 30. Ainda no Estado, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UniCentro) no Paraná, realiza vestibular nos dias 17 e 18.