Universidades de SP recebem calouros para matrícula

Os estudantes aprovados nas primeiras chamadas dos vestibulares das universidades estaduais paulistas devem fazer matrícula entre esta quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de fevereiro. Confira abaixo as orientações para os calouros:

USP

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O "bixo" deve comparecer ao Serviço de Graduação (ou Seção de Alunos) da unidade onde funciona o curso para o qual foi chamado no dia 8 ou no dia 9, nos locais e horários indicados no Manual do Candidato.

É necessário levar os originais (ou cópias autenticadas) e entregar uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior, e outra do documento de identidade oficial (RG). Também é preciso dar uma foto 3x4, datada, feita há menos de um ano.

Atuais alunos da USP que ingressaram em um novo curso pelo vestibular da Fuvest serão automaticamente considerados desistentes dos cursos antigos, caso se matriculem novamente.

Candidatos que, no vestibular, optaram pelo Sistema de Pontuação Acrescida, devem apresentar, na matrícula, os seguintes documentos: histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio (no caso de quem optou pelo Inclusp) ou dos ensinos fundamental e médio (candidatos do Pasusp), de exame supletivo, madureza ou Educação de Jovens e Adultos, que comprovem a realização integral desses estudos em escola pública no Brasil, para justificar a concessão do bônus.

No Serviço de Graduação, o calouro vai receber um formulário chamado Opção de Matrícula. Se ele preencher a opção "Satisfeito", faz matrícula no curso para o qual foi classificado e desiste de participar das chamadas seguintes para as outras carreiras indicadas na inscrição.

Se ele quiser abrir mão da matrícula no curso para o qual foi chamado, ele deve indicar a opção "Desistente". Desta maneira, o aluno seguirá na disputa por uma vaga em suas outras opções de carreira, observada a ordem de preferência indicada na inscrição.

O estudante também pode efetuar matrícula no curso para o qual foi aprovado e continuar concorrendo a uma vaga, até a 3.ª chamada, nas opções anteriores de curso, observada a ordem de preferência indicada na inscrição. Quando convocado, deverá efetuar a nova matrícula, visto que a anterior será cancelada. Esta opção chama-se "Matriculado".

Unesp

A matrícula dos aprovados na Unesp também está prevista para os dias 8 e 9. Os estudantes convocados devem comparecer à Seção de Graduação da faculdade, instituto ou câmpus experimental onde funciona o curso (os endereços estão disponíveis para consulta no Manual do Candidato), das 9h às 18h.

Além de levar duas fotos 3x4 recentes, é necessário entregar duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais de cada um dos seguintes documentos:

1. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

2. Histórico escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente;

3. Certidão de nascimento ou de casamento;

4. Cédula de identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE (que comprove sua condição temporária ou permanente no País) ou protocolo atualizado do RNE;

5. Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;

6. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou protocolo de solicitação;

7. Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

Unicamp

Todos os convocados devem fazer matrícula no dia 9, das 9h às 12h, nas unidades de ensino no câmpus de Campinas ou na Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba; na Faculdade de Tecnologia, em Limeira; na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira.

Além de uma foto 3x4 recente, os estudantes devem levar cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais de cada um dos seguintes documentos:

1. Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio;

2. Certidão de nascimento ou de casamento;

3. Cédula de identidade (para brasileiros), ou Registro Nacional de Estrangeiro (para estrangeiros residentes no Brasil);

4. Os estrangeiros não residentes no Brasil devem levar o passaporte;

5. Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro. Não será aceito CPF de responsável;

6. Título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;

7. Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

Os candidatos que optaram pelo PAAIS precisam comprovar, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou acompanhada do original do histórico escolar, ter cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública, inclusive, no caso do ensino médio supletivo no Programa de Jovens e Adultos. Caso contrário, estarão eliminados do vestibular e terão a matrícula negada.