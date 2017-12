Universidades de São Paulo aderem ao Classroom TV

Depois de colocar à disposição conteúdo de palestras e aulas de universidades prestigiadas no mundo inteiro, como Stanford, MIT, Harvard e Berkeley, o Classroom TV se aproxima dos brasileiros. A partir deste mês, três universidades de São Paulo (USP, Unicamp e Unesp) passam a fazer parte do projeto. Entre os vídeos da USP, por exemplo, temos Antônio Cândido, escritor e crítico literário, falando sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes historiadores brasileiros. Mas não para por aí. Agora, a plataforma também pode ser acessada em português e já conta com milhares de aulas estrangeiras legendadas. Os temas são para todos os gostos, e vão desde cursos de física e odontologia, até palestras do Google e aulas sobre a França do século 19.

Para encontrar os cursos das universidades brasileiras, o usuário pode clicar no botão Descobrir Cursos e fazer uma pesquisa entre as opções de instituições que o site oferece. Outras buscas podem ser feitas por Categorias e também entre vídeos Com ou sem legendas – as aulas em português ainda não são legendadas em nenhum língua. Nos resultados, as aulas são separadas por temas e cada uma delas têm vários vídeos agrupados.

O primeiro curso que aparece quando o usuário busca por vídeos com Legendas em Português, sem definir o tema e a instituição, por exemplo, é o de mecânica clássica realizado pelo MIT. São 36 aulas com mais de 40 minutos de duração e, clicando nas tags, o estudante poderá navegar para outros cursos sobre vetores, gravidade ou até mesmo buscar mais palestras do próprio instituto.

O Classroom TV também funciona como uma plataforma colaborativa. Depois de se cadastrar, qualquer usuário pode deixar uma pergunta nos vídeos e esperar que algum dos colegas responda, ou até mesmo deixar uma nota que acrescente alguma informação ao conteúdo apresentado.

Fonte: http://porvir.org/porfazer/universidades-de-sao-paulo-aderem-ao-classroom-tv/20121108