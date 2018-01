Universidades de Quebec querem atrair brasileiros

Representantes de sete universidades da província canadense de Quebec realizam nos próximos dias três eventos para atrair brasileiros. As instituições vão organizar feiras estudantis em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba para apresentar seus cursos de graduação, mestrado, doutorado e extensão. A entrada será gratuita e as inscrições podem ser feitas no site www.estudenoquebec.com.br.

Os visitantes vão conhecer também os procedimentos de admissão. Quebec, cuja língua oficial é o francês, tem 17 universidades ao todo, sendo 14 francófonas e 3 anglófonas. Vão participar do tour pelo Brasil as seguintes instituições: Université Concordia, Université Laval, Université de Montreal, École Polytechnique, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Serviço

São Paulo

Dia 30 de abril (sábado)

Local: Hotel Intercontinental

Horário: 14h às 19h

Belo Horizonte

Dia 3 de maio (terça-feira)

Local: Hotel Mercure Lourdes

Horário: 16h às 21h

Curitiba

Dia 5 de maio (quinta-feira)

Local: Hotel Radisson

Horário: 16h às 21h