Universidades de Portugal aceitam Enem no processo seletivo

Quatro instituições portuguesas - Universidades de Coimbra, de Algarve, da Beira Interior e de Aveiro - usam a nota do Enem no processo seletivo. Apenas a de Aveiro está com as inscrições encerradas. Para o interessado em se candidatar, é bom estar atento que as instituições de ensino públicas em Portugal cobram mensalidades ou anuidades (chamadas de “propinas”).

A Universidade de Coimbra, por exemplo, aceita exames realizados de 2012 a 2014, ou seja, o interessado não precisa ter feito a última edição do Enem para concorrer. Cada curso dá um peso para as diferentes áreas do Enem - e muitas vezes nem todas são utilizadas. Em Direito, a média final é formada por 45% da nota de Redação, 45% da de Ciências Humanas e suas Tecnologias e 10% da do conceito global.

Gabriel Novais, de 18 anos, ficou sabendo por meio de uma rede social da possibilidade de estudar em Portugal usando o Enem. “Essa unificação do processo seletivo é excelente, deixa o mundo um pouco menor.” Novais foi aprovado em Economia, mas ficou no Brasil e hoje cursa Relações Internacionais na Federal da Paraíba.

Onde tentar

Veja as instituições de ensino portuguesas que seguem com inscrições abertas

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Alguns cursos: Arquitetura; Bioengenharia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Biomédicas; Design Industrial; Design de Moda; Design Multimídia; Economia; Engenharia Aeronáutica; Engenharia Civil; Engenharia Eletromecânica; Gestão; Informática Web; Marketing; Psicologia

Prazo de Inscrição: até 1º/7

Vagas para estrangeiros: 194

Divulgação do resultado: 9/7

Custo: anuidade de cerca de R$ 15 mil

Site: brasil.ubi.pt/PT

UNIVERSIDADE DE ALGARVE

Alguns cursos: Artes Visuais; Desporto; Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Biomédicas; Farmácia; Ortoprotesia; Economia; Gestão; Marketing; Turismo; Engenharias e Tecnologias

Prazo de Inscrição: até 29/5

Vagas para estrangeiros: 260

Divulgação do resultado: 16/6

Custo: anuidade entre R$ 6.038,37 e R$ 13.802

Site: www.ualg.pt/home/pt/content/estudantes-internacionais

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Alguns cursos: Direito; Design e Multimídia; Física; Geologia; Química; Arqueologia e História; Estudos Europeus; Filosofia; Geografia; História; História de Arte; Jornalismo; Línguas Modernas; Português; Relações Internacionais; Sociologia; Serviço Social

Prazo de Inscrição: de 13/6 a 13/7

Vagas para estrangeiros: 539

Divulgação do resultado: 24/7

Custo: anuidade de cerca de R$ 21 mil

Site: www.uc.pt/Brasil