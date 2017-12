Universidades brasileiras vão aos EUA para fortalecer intercâmbio

Representantes de 25 universidades de todas as regiões do Brasil vão conhecer os principais centros de produção de conhecimento dos Estados Unidos, informou, nesta sexta-feira, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

No domingo, 19, a missão embarca para a América do Norte visando a estreitar laços e ampliar o intercâmbio de brasileiros para os EUA previsto no programa Ciência sem Fronteiras.

A delegação ficará no país até 3 de março. Serão realizadas visitas a universidades, empresas e laboratórios nas regiões oeste, meio-oeste e leste.

Também estão previstas reuniões, em Washington, na Embaixada do Brasil e no Departamento de Estado norte-americano. Nos encontros será discutido como aprofundar o intercâmbio acadêmico e científico entre os dois países.

A organização da visita da missão está sob a responsabilidade da Embaixada dos EUA no Brasil, da Capes e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o auxílio da Embaixada do Brasil nos EUA.

Bolsas

O programa Ciência sem Fronteiras prevê a oferta de aproximadamente 100 mil bolsas de estudos, em quatro anos, a alunos de graduação e pós-graduação. Com o estágio no exterior, os bolsistas manterão contato com sistemas educacionais competitivos na área de tecnologia e inovação.

O Ciência sem Fronteiras também pretende atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com pesquisadores brasileiros em áreas prioritárias pré-definidas, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior.