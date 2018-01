Universidades brasileiras têm destaque em ranking mundial

Estadão.edu, com Agência Fapesp,

A Universidade de São Paulo (USP) ficou entre as 50 melhores universidades do mundo em cinco disciplinas na versão 2013 do ranking mundial de universidades por disciplinas divulgado na semana passada pelo grupo britânico Quacquarelli Symonds (QS).

O destaque foi para as áreas de Agricultura e Silvicultura (24.º lugar), Filosofia (41.º), Estatística e Pesquisa Operacional (41.º), Educação (45.º) e Comunicação e Mídia (48.º). Já a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou na 19.ª posição em Agricultura e Silvicultura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dezenove universidades brasileiras ficaram entre as top 200 em pelo menos 30 disciplinas incluídas na pesquisa. No restante da América Latina, o Chile contou com oito instituições nos top 200, a Argentina teve cinco, o México quatro e a Colômbia duas.

"O sucesso do Brasil reflete uma evolução em seu perfil internacional e o impacto da pesquisa, impulsionados principalmente por um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento", afirmou Bem Sowter, diretor de pesquisa da QS.

Outras universidades paulistas que aparecem com destaque no ranking são: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em nível nacional, a USP ficou em primeiro lugar em 24 disciplinas, enquanto a Unicamp ocupou posição de liderança em cinco.

O ranking baseia-se em pesquisas com mais de 70 mil acadêmicos e empregadores, em citações de pesquisas e no novo medidor de impacto de pesquisas “H-Index”.

O ranking completo está em: www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/qs-world-university-rankings-subject-2013.