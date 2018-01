Universidades abrem as portas para os vestibulandos

SÃO PAULO - Para ajudar os vestibulandos que estão indecisos quanto à carreira que querem seguir e à universidade onde desejam estudar, instituições de ensino superior abrem suas portas em feiras de profissões com diversos formatos. Nesses eventos, alunos do ensino médio, familiares e demais interessados podem conhecer mais sobre as diferentes carreiras e cursos, conversar com profissionais da área, entender a dinâmica do mercado e, de quebra, conhecer a estrutura, os professores e estudantes.

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o início da maratona de provas dos principais vestibulares do País, o Estado separou algumas dicas de feiras e eventos para ajudar o vestibulando indeciso - ou apenas interessado em confirmar suas certezas - neste momento de escolha tão importante.

Leia abaixo informações sobre cada feira e, na galeria de fotos, o serviço dos eventos:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPM

Neste sábado, 3, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) promove o Carreiras em Foco Day, evento voltado a estudantes e pais que desejam conhecer e tirar dúvidas sobre as áreas de atuação de cada um dos cursos oferecidos pela instituição. Formado por painéis com profissionais de empresas com destaque no mercado - como o Google, por exemplo - serão realizados ainda tours pela estrutura do câmpus para os interessados.

Universidade São Judas Tadeu

Batizado de Encontro com o Futuro, o evento na Universidade São Judas Tadeu será realizado neste sábado, 3, com atividades práticas, orientação profissional, informações sobre cursos e exposições de trabalhos dos alunos da instituição. Tudo para orientar estudantes e pais sobre carreiras, cursos e mercado de trabalho. Ao longo do dia serão oferecidas atividades temáticas para mais de 30 cursos, visita monitorada à instituição e palestras com os convidados Eduardo Lyra, Fábio Seixas e Rafael Vettori e Maurício Magalhães. Música e opções de alimentação com food trucks incrementam a programação.

Mackenzie Campinas

Também neste sábado, 3, a Universidade Mackenzie Campinas realiza a sexta edição do Mackenzie Day, em que estudantes poderão participar de palestras, workshops, aulas experimentais e tirar suas dúvidas sobre os cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil e de Produção. Os interessados poderão conhecer ainda os laboratórios da universidade e conversar com profissionais sobre o mercado de trabalho. Aos vestibulandos que comparecerem, a universidade oferece ainda desconto no valor da inscrição para seu processo seletivo. Encerramento do evento com show da dupla sertaneja Otávio e Raphael.

FMU

Para os que tem afinidade com a área de saúde, o Complexo Educacional FMU realiza no dia 16 a 14ª edição do projeto Ação de Saúde. Unindo ações gratuitas para a comunidade e atividades voltadas para estudantes, os interessados poderão conhecer os laboratórios e salas temáticas da instituição, além de participar de palestras e tirar dúvidas sobre carreira e mercado de trabalho com professores.

PUC-SP

Em mais uma edição da EEPA! - Encontro de Empresas, Professores e Alunos da FEA, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) promete este ano incorporar ações voltadas para alunos do ensino médio, como oficinas e palestras, na perspectiva de proporcionar a troca de conhecimento, apresentar a estrutura da universidade e tirar dúvidas sobre profissões e mercado de trabalho.

Universidade Ibirapuera

No último sábado do mês, 31, a Universidade Ibirapuera promove sua próxima Feira das Profissões, com palestras e workshops para estudantes, além de visitas guiadas pela estrutura da universidade.

Fatecs e Etecs

Espalhadas por diferentes municípios paulistas em mais de 60 unidades, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e as Escolas Técnicas do Estado de São Paulo (Etecs) realizam neste segundo semestre diferentes atividades para apresentar seus cursos e projetos desenvolvidos em seus espaços, de maneira a auxiliar estudantes dos ensinos fundamental e médio a conhecer as mais diferentes carreiras oferecidas e escolher melhor sua futura profissão. Entre conversas com docentes e visitas às instalações físicas de cada instituição, algumas unidades oferecem testes vocacionais, atividades práticas e aulas.