Universidade Minerva abre vagas para curso itinerante em sete cidades do mundo

O gaúcho Guilherme Nazareth de Souza, de 19 anos, estuda em uma das mais concorridas universidades americanas. Ele desistiu da vaga em uma universidade federal no Rio Grande do Sul e passou por um verdadeiro pente-fino para ser aprovado na primeira turma da Universidade Minerva, com bolsa de estudos.

A instituição foi fundada no ano passado, com a proposta de oferecer aulas totalmente online em um câmpus itinerante - os alunos assistem às aulas em sete diferentes cidades, como São Francisco, nos EUA, e Berlim, na Alemanha. A concorrência para entrar na turma de Souza, o único brasileiro que ingressou no primeiro ano, foi grande: a taxa de aprovação foi de apenas 2,8% dos inscritos. Entre as universidades da Ivy League, as mais concorridas dos Estados Unidos, Harvard tem taxa de 5,9%, Yale de 6,72% e Columbia, de 6,94%.

Inscrições. Agora a instituição está com inscrições abertas até 15 de março - e há a intenção de selecionar brasileiros, “que tiveram um interesse gigantesco na universidade”, diz o diretor para a América Latina da Minerva, Alex Aberg Cobo. Segundo ele, o Brasil fica entre os cinco países com maior número de aplicações no mundo - há 130 nações envolvidas.

Apesar de a universidade custar US$ 10 mil por ano (R$ 28.600), Cobo explica que há bolsas. “Queremos que os melhores entrem, não importa a condição socioeconômica.” Na turma inicial, todos os alunos ganharam bolsa integral nos dois dos quatro anos da graduação, para que eles, como turma fundadora, ajudassem a moldar o formato das aulas.

Oferecidas a distância, mas em tempo real, as aulas permitem que os alunos possam passar por todas as sete cidades nas quais os alunos devem morar durante a graduação.

Não é Mooc. Souza adaptou-se rápido. Ele explica que as turmas pequenas e os materiais de apoio permitiram que os alunos fossem mais cobrados e se engajassem. “As pessoas confundem a Minerva com um Mooc (cursos online, de massa), e não tem nada a ver. A universidade usa a tecnologia como um ponto positivo, não apenas para tornar as aulas possíveis, mas para serem melhores (do que as presenciais)”, diz. O brasileiro se comprometeu tanto que acabou sendo um dos quatro selecionados da turma para ser monitor de disciplinas e ajudar a compor a grade curricular do restante do curso.

Serviço:

Minerva

Inscrições: vão até o dia 15 de março.

Início: no segundo semestre de 2015, em São Francisco (EUA)

Site: bit.ly/1q4phSP

Bolsas

Descontos: O curso custa US$ 10 mil por ano (R$ 28.600), mas há bolsas de até 100%.

O objetivo da instituição é o de que os melhores alunos estudem lá