Universidade Latino-Americana oferece 150 vagas pelo Enem

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) está oferecendo 150 vagas em seis cursos de graduação para estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009. As inscrições estão abertas até o dia 16 neste site. Este é o primeiro processo seletivo da Unila, instituição com sede em Foz do Iguaçu (PR).

Além de brasileiros, a universidade abriu 150 vagas para alunos da Argentina, Uruguai e Paraguai. As inscrições dos estrangeiros serão recebidas pelos Ministérios da Educação desses países. Ao fim do processo, eles devem encaminhar as listas de candidatos para a Unila, responsável pela seleção.

As aulas, que serão presenciais, começam em 16 de agosto.

Cursos

Cada curso tem 50 vagas, das quais 25 são para brasileiros e as restantes distribuídas entre alunos argentinos, uruguaios e paraguaios.

A universidade oferece os cursos de Ciências Biológicas; Relações Internacionais e Integração; Economia, Integração e Desenvolvimento; Sociedade, Estado e Política na América Latina; Engenharia Ambiental e Energias Renováveis; e Engenharia Civil de Infraestrutura.

O primeiro ciclo de estudos, com duração de dois semestres, compreende a formação nas áreas de metodologia, línguas e estudos da América Latina. Depois dessa etapa, que é comum aos seis cursos, os estudantes começam a formação específica na área escolhida.

Em 2011

No próximo ano, a Unila vai abrir 1.700 vagas em 19 novos cursos. A seleção de alunos brasileiros será feita com as notas do Enem 2010, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação.