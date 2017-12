Universidade Estadual do CE anula vestibular por falhas na prova

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou na terça-feira, 15, a anulação da primeira fase do seu vestibular, cujas provas foram aplicadas no dia 29 de novembro. Veja também: Unicamp divulga lista de aprovados para a 2ª fase Mais da metade dos alunos de Medicina é reprovada em exame De acordo com a instituição, a decisão foi tomada após uma reunião com representantes do Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que analisou laudos técnicos, que apontavam ao menos seis questões com o item correto diferenciado por um ponto ou um ponto sublinhado. Duas questões da prova de espanhol estavam inteiras em negrito. Ainda segundo a universidade, a primeira fase será repetida para "assegurar, de forma objetiva, a estrita observância ao princípio de igualdade entre os candidatos." As novas datas das provas da primeira e da segunda fase do vestibular ainda não estão definidas.