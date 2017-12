Universidade de Columbia vai oferecer pós no Brasil

SÃO PAULO - A Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, vai oferecer uma pós-graduação no Brasil a partir de janeiro do ano que vem. A instituição é uma das mais importantes do ensino superior mundial.

O curso de Gestão Pública, entre janeiro de 2015 e julho de 2016, terá aulas online e presenciais, com encontros no Columbia Global Center do Rio de Janeiro. O programa de mestrado também prevê dois meses de atividades em Nova York, sede da universidade.

O prazo final para inscrições é em 30 de novembro e os resultados saem até 15 de dezembro. Com as taxas do curso, de viagem e o tempo de permanência nos Estados Unidos, o custo estimado para fazer a pós é de US$ 68 mil (cerca de R$ 168 mil).

Para concorrer à vaga, é preciso ter prova de proficiência em inglês e tradução juramentada do diploma de curso superior para o idioma. Também são cobrados o exame Graduate Record Examination (GRE) ou o Graduate Management Admission Test (GMAT), além de cartas de recomendação e intenção.

Representantes de Columbia estarão no Brasil na próxima semana para fazer palestras sobre o programa. A primeira delas é em São Paulo, no dia 22, a segunda é em Brasília, no dia 23, e a última no Rio de Janeiro, no dia 24.

A Universidade de Columbia também pretende levar esse modelo de curso para China e Índia. Com o formato, a proposta é também criar uma comunidade global de especialistas no setor.