Universidade da Austrália terá reality show em seu MBA

A mais renomada escola de negócios da Austrália, segundo ranking do Financial Times de 2014, se inspirou em um reality para testar as capacidades práticas de seus alunos de MBA. Com a iniciativa, a Macquarie Graduate School of Management (MGSM) quer criar um ambiente prático para quem deseja se aperfeiçoar em negócios.

O programa, intitulado Leadership & Teams in Action (Lideranças e Times em Ação), pretende, segundo as palavras do diretor, Alex Frino, "tirar os alunos de sua zona de conforto" com uma experiência de campo.

Durante dois dias, a turma viaja e, em times, duela para cumprir provas que envolvem liderança, tomadas de decisões e trabalho em equipe, além de esforço físico e psicológico, tudo com o apoio de material online oferecido pela universidade. A estrutura didática inclui 12 leituras e outros recursos multimídia, oferecidos antes e durante a experiência.

"Este programa imersivo e integrado, baseado no aprendizado prático, dá ao participante a oportunidade de trabalhar em seu próprio desenvolvimento em um ambiente único de equipe", explica o professor Frino, na apresentação do programa.

A iniciativa será apoiada e filmada pela produtora do programa XVenture Corporate Challenge, que inspirou a ideia, e os arquivos de imagem serão usados posteriormente como complemento do curso regular. Uma imersão teste foi realizada no ano passado, antes de o pragrama ser lançado. A XVenture atua na Austrália com assessoria, estudos e programas na área de negócios e está na TV desde 2011.

A aventura na universidade começa a ser aplicada em abril, com o curso de MBA da instituição australiana.