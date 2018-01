Universidade Columbia é apresentada ao público brasileiro

SÃO PAULO - O Estadão.edu transmite ao vivo, a partir das 18h30 desta quarta-feira, a apresentação da Universidade Columbia ao público brasileiro. O evento faz parte do ciclo Grandes Universidades e será realizado no Insper, na Vila Olímpia, zona sul. O link para acessar o vídeo é http://www.estadao.com.br/e/estudar.

A programação começa com discursos de boas-vindas do presidente do Insper, Claudio Haddad, e do empresário Jorge Paulo Lemann, um dos mantenedores da Fundação Estudar.

Depois, sobem ao palco o reitor de Columbia, Lee Bollinger, que fará uma aula aberta sobre liberdade de imprensa, e o pró-reitor acadêmico, John Coatsworth.

Haverá um coffee break e, em seguida, Robert Lieberman, diretor da Escola de Políticas Públicas e Relações Internacionais (Sipa, na sigla em inglês), fará uma palestra sobre distribuição de renda nos EUA.

O ciclo termina às 21h15, após uma mesa-redonda de ex-alunos de Columbia. Participarão do painel Thomas B. Felsberg, presidente do Clube de Columbia no Brasil; Marcelo Barbosa, sócio-fundador do Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados; e Plinio Ribeiro, da Biofílica.