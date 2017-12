Universia Brasil encerra levantamento do Enem com dados sobre geografia

O Portal Universia Brasil lançou neste ano o mapeamento inédito de todas as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde a primeira prova, em 1998, até a edição mais recente, em 2011. O estudo apontou quais são os assuntos mais recorrentes em cada uma das disciplinas cobradas pelo exame.

Na prova de geografia, por exemplo, ao assunto mais pedido historicamente é agricultura. Dentro deste tema estão a reforma agrária e problemas de distribuição de terra, extrativismo predatório, agronegócio, agropecuária, fome e subalimentação no Brasil e América Latina, e possíveis impactos sociais da agricultura como, por exemplo, o êxodo rural.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em segundo lugar ficou aspectos socioeconômicos, tais como, desemprego, migração, mortalidade infantil, natalidade, indicadores de saúde, índice de desenvolvimento humano (IDH), e dados sobre a população, como crescimento e envelhecimento.

Ricardo Fasti, diretor da Universia Brasil, afirma que a ideia principal desse levantamento é auxiliar os estudantes na organização dos estudos. “Evidente que o aluno tem que estudar tudo, mas com esses dados apontando o que é mais recorrente, ele pode identificar aquelas matérias em que tem mais dificuldade e criar um roteiro de estudo voltado para a prova, que também reflete o que é cobrado em vários vestibulares pelo Brasil”, diz ele.

O mapeamento completo feito pela rede Universia Brasil, com dicas de professores de vários cursinhos de São Paulo, podem ser encontradas em http://noticias.universia.com.br/tag/cai-no-enem-2012/.

Abaixo, a listagem completa dos levantamentos realizados

Geografia:

1° - Agricultura

2° - Aspectos Socioeconômicos

3° - Desenvolvimento e Impactos Ambientais

4° - Geopolítica

Matemática:

1° - Geometria

2° - Cálculo simples.

3° - Interpretação

4° - Porcentagem

5° - Probabilidade

Português:

1º - Interpretação de texto

2º - Modernismo

3º - Outros tipos de interpretação

4º - Gramática

5º - Variação linguística

Física:

1° - Energia - Eletricidade e Mecânica

2° - Termologia ou Calorimetria

3° - Hidrostática

4° - Ondulatória

5° - Cinemática

Biologia:

1° - Fisiologia / Corpo Humano

2° - Ecologia

3° - Genética / Evolução

4° - Meio Ambiente

5°- Água

6° - Energia

Química:

1° - Química Ambiental

2° - Equilíbrio Químico

3° - Transformações Químicas

4° - Cálculo Estequiométrico

5° - Química Orgânica

História:

1° - Brasil República

2° - Era Vargas

3° - Brasil Colônia e Segunda Guerra Mundial

4° - Idade Média, Escravidão e Militarismo no Brasil

5° - Revolução Industrial, Guerra Fria e Liberalismo

10 temas de atualidades

1 - Guerra das Malvinas

2 - Haiti

3 - Crise na Zona do Euro

4 - Comissão da Verdade

5 - Novo Código Florestal

6 - Monarquia Constitucional

7 - Conferências da ONU sobre meio ambiente

8 - Processos de nacionalização de hidrocarbonetos em países latino americanos

9 - Produção de energia hidrelétrica no Brasil e a usina de Belo Monte

10 - Rios Voadores

10 prováveis temas para redação esse ano:

1 - As Questões Ambientais

2 - Bullying

3 - Violência nas Escolas

4 - A Violência no Trânsito

5 - Participação Política

6 - Álcool X Trânsito

7 - Desarmamento

8 - Desigualdade Social

9 - Esporte como fator de inclusão social

10 - Comportamento jovem nas mídias sociais