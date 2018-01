UNIP: De curta duração

O mais novo curso da Unip, faculdade de propriedade do Grupo Objetivo, é a graduação em Tecnologia de Design de Interiores. Presencial, leva dois anos para ser concluída. A instituição de ensino, fundada em 1988, é uma das que investem em cursos de curta duração.

No total, somando presenciais com a distância, são 38 graduações mais rápidas (feitas no prazo de dois a três anos) e 47 cursos de graduação tradicionais.

Em relação à novidade na universidade, a coordenadora-geral das graduações de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, Ana Elena Salvi, conta que a ideia da graduação surgiu por causa dos pedidos feitos pelos alunos. “Tínhamos a demanda e, como a universidade já oferecia Arquitetura, aproveitamos a estrutura física e a experiência do corpo docente.”

Para a coordenadora, Design de Interiores é voltado para pessoas que querem se profissionalizar na área, mas preferem uma formação mais rápida e menos abrangente que a graduação tradicional.

“No curso de Arquitetura, o aluno trabalha com uma escala territorial, mas o mercado tem muita oportunidade para quem gosta de ambientes internos: lojas, espaços residenciais, mobiliário e outros. No curso de Design de Interiores, o ensino foca em uma amplitude de espaço menor e a formação leva menos tempo: em dois anos o aluno já pode ir para o mercado.”

Ao mercado de trabalho

“O fato de Design de Interiores ser de curta duração foi o principal motivo para eu ter escolhido o curso, pois eu queria entrar logo no mercado de trabalho. A grade curricular da Unip me agradou por ter mais aulas práticas. Eu queria um bom conhecimento para atuar no mercado, não tinha muito tempo para teoria. O curso foi o que eu esperava. Apenas no primeiro semestre tivemos algumas matérias teóricas, depois foi totalmente prático. E a infraestrutura de laboratórios atendeu às minhas necessidades.” (Andréa Guariglia, formada em Design de Interiores)

OUTROS CURSOS: Administração, Marketing, Processos Gerenciais, Letras, Gestão Financeira INSCRIÇÃO: até 24 horas antes da prova (tanto para tradicional quanto para agendada) TOTAL DE VAGAS: não informado DATA DA PROVA: até 31/5, duas ou três vezes por semana (tradicional); até as 11 horas de 30/5 (agendada) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 48 horas após a prova MENSALIDADE: não informada SITE: www.unip.br