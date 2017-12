Unifesp: termina hoje o prazo de inscrições para transferência externa de alunos

Termina às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 22, o prazo de inscrições para o processo seletivo de transferência externa de alunos de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, para a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que tem 468 vagas abertas em 23 cursos de graduação.

Os interessados devem preencher requerimento, justificativa e ficha de inscrição no site http://prograd.unifesp.br, além de imprimir boleto bancário, no valor de R$ 110, que pode ser pago em qualquer agência bancária ou banco eletrônico até a data do vencimento.

As vagas remanescentes, exclusivamente para início no primeiro semestre do ano letivo de 2011, são para os câmpus da Unifesp em Santos, Diadema, Guarulhos e São José dos Campos.

O edital completo e a relação dos cursos com vagas remanescentes podem ser acessados pelo site http://www.unifesp.br.