Unifesp terá moradias estudantis

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) planeja construir moradias estudantis em todos os campi. Estão previstas 480 vagas em 2012 e mais 480 em 2014. O projeto estará no Plano Plurianual (2012-2015) que a Unifesp envia ao Ministério da Educação em abril.

Para que seu projeto seja concretizado, a Unifesp realiza vários estudos de moradias estudantis em outras universidades.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis (PRAE), professor Luiz Leduíno, e a comissão paritária para estudo da implantação de moradias estudantis visitaram no dia 25 de março duas moradias da Unesp. Segundo Leduíno, “a moradia deve fazer parte da universidade e estar também inserida na comunidade, contribuindo para a melhoria do seu entorno”.

O reitor Walter Albertoni é favorável às moradias para propiciar condições de permanência a alunos na universidade. “Para esse benefício será preciso fazer análises criteriosas, a fim de saber quem realmente necessita de moradia. Demanda responsabilidade de todos: alunos, docentes e servidores”, afirma.

Com a finalidade de tornar público o projeto e analisar as propostas existentes, a PRAE realizará no dia 29 de abril o Fórum Repertorial de abitação Estudantil, das 9h às 12h, com a presença de arquitetos e historiadores da Unifesp e de outras universidades; um representante da Cohab; integrantes da Comissão de Moradias Unifesp e da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis.