Unifesp muda gabarito de uma questão

Uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) teve o gabarito alterado pela orgabnização do exame. A resposta da questão 10 da prova de português, realizada no dia 17, é a alternativa 'C' - e não a 'E', como havia sido divulgado. O item trata do livro 'A Cidade e as Serras', de Eça de Queirós. De acordo com a Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular da Unifesp, houve um erro na transcrição no gabarito. As provas ocorreram nos dias 17 e 18 de novembro, e serviram de segunda fase para sete cursos da Unifesp. Neste cursos, o Enem foi considerado como primeira fase.