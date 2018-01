Unifesp encerra hoje inscrições para vestibular

As inscrições para o vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) terminam às 16h59 desta quinta-feira, 30. Os candidatos devem preencher a ficha no site da Vunesp e pagar a taxa de R$ 80 no banco ou num caixa eletrônico. São oferecidas 628 vagas para sete cursos com duas fases de seleção, sendo a primeira fase composta pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010.

Para concorrer às vagas do sistema misto, todos os candidatos deverão assinalar na ficha de inscrição o número de inscrição no Enem 2010, pois a nota do exame contará na pontuação final no vestibular. É obrigatório que os candidatos façam o Enem nos dias 6 e 7 de novembro.

No campus de Guarulhos, na Grande São Paulo, serão oferecidas 200 vagas para o curso de letras. Em Diadema, no ABC, são 50 vagas para ciências biológicas e 100 para engenharia química. Na capital, são 121 vagas para medicina, 88 para enfermagem, 36 para fonoaudiologia e 33 para ciências biológicas.

As provas acontecem nos dias 16 e 17 de dezembro, nas cidades de São Paulo, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.