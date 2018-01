A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou nesta sexta-feira a relação dos candidatos beneficiados com a isenção para pagamento da taxa de inscrição para o vestibular de 2011. O candidato beneficiado com a isenção deverá efetivar sua inscrição pelo http://vestibular.unifesp.br/, no período entre 19 de setembro e 28 de outubro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5576-4244.