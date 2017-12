Unifesp divulga nome de isentos para vestibular 2010

A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, divulgou hoje a relação de 931 candidatos beneficiados com a isenção para pagamento da taxa de inscrição para o vestibular de 2010. A partir de amanhã, até o dia 30/09, os contemplados devem se inscrever pela internet, no site http://vestibular.unifesp.br/, optando pela modalidade "isento". Outros candidatos também podem se inscrever para o vestibular Unifesp 2010 a partir de amanhã. Quem pediu isenção e não foi beneficiado pode recorrer em até cinco dias úteis. De acordo com a Unifesp, o recurso deverá ser protocolado na Divisão de Protocolo da Unifesp, em São Paulo. Dúvidas podem ser tiradas no site da Unifesp ou pelo Disque-Vunesp: (11) 3874 6300. Leia mais: Inscrições para o vestibular da Unifesp começam dia 1