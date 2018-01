Unifesp divulga lista de aprovados no vestibular misto 2013

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou nesta terça-feira, 29, a primeira chamada do sistema misto de seleção do vestibular 2013. A matrícula dos aprovados deve ser realizada no dia 5 de fevereiro. A relação de documentos exigidos está disponível no site da instituição.

Candidatos que estão na lista de espera devem manifestar interesse pela vaga entre os dias 4 e 6 de fevereiro, pelo próprio site da Unifesp. A segunda chamada deve ser publicada no dia 14 do mesmo mês.

Nesta edição do vestibular, a Unifesp ofertou 2.909 vagas, sendo 2.431 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e 478 pelo sistema misto.