Unifesp divulga lista de aprovados no vestibular

A Unifesp divulgou hoje os convocados do vestibular 2010. Os aprovados vão preencher 628 vagas em 7 dos 26 cursos de graduação oferecidos pela instituição em cinco câmpus. A segunda chamada será feita no dia 23. Confira a lista aqui. Leia mais sobre o vestibular da Unifesp aqui As matrículas devem ser feitas pelos candidatos convocados no dia 18, das 8h às 12h, para os cursos do câmpus São Paulo; das 16h às 20h, para os cursos dos câmpus Diadema e Guarulhos. MATRÍCULAS Cursos do câmpus Diadema (Ciências Biológicas e Engenharia Química) Rua Arthur Riedel, 275 – Jardim Eldorado - Diadema (SP) Cursos do câmpus Guarulhos (Letras) Estrada do Caminho Velho, Nº 333 - Sítio Tanque Velho - Bairro Pimentas - Guarulhos (SP) Cursos do câmpus São Paulo (Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina) Rua Pedro de Toledo, 650 – 1º. andar - Vila Clementino - São Paulo (SP)