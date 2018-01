Unifesp divulga de lista de aprovados no vestibular

SÃO PAULO - A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou nesta quarta-feira, 9, a lista da primeira chamada dos aprovados no vestibular 2011 e as listas de espera de cada curso. A relação nominal, a classificação do candidato e mais informações podem ser consultadas aqui. São 572 candidatos classificados pelo sistema universal e 56 pelo sistema de cotas. As matrículas devem ser feitas no próximo dia 15 nos campi em São Paulo, Diadema e Guarulhos.

Os candidatos indicados na lista de espera deverão manifestar interesse pela vaga entre as 16 horas da próxima sexta-feira até as 16 horas de terça-feira, dia 15. A Declaração de Interesse por Vaga deverá ser feita somente pelo site http://vestibular.unifesp.br.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A divulgação da segunda chamada será realizada no dia 18, a partir das 16 horas, e a matrícula para esses candidatos será no dia 22, em seus respectivos campi.