Unifesp convoca aprovados na 2ª etapa do Sisu

A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) convocou 1.104 candidatos aprovados na segunda etapa do Vestibular 2010 para os 19 cursos da instituição cujo critério de seleção é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Desse total, 1.006 candidatos foram classificados pelo sistema universal e 98 pelo sistema de cotas. A lista completa dos convocados na segunda etapa está disponível no site do Sisu. Os candidatos convocados devem efetuar a matrícula a partir de hoje até sexta-feira, 26, nos horários e locais indicados a seguir: Das 14h às 19h: - Campus Diadema: Rua Arthur Ridel, 275 - Eldorado - Diadema/SP - Campus São José dos Campos: Rua Talim, 330 - Vila Nair - São José dos Campos/SP - Campus São Paulo: Rua Pedro de Toledo, 650 - 1º. andar - Vila Clementino - São Paulo/SP - Campus Santos (Baixada Santista): Avenida Saldanha da Gama, 89 - Ponta da Praia - Santos/SP Das 15h às 20h: - Campus Guarulhos: Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro Pimentas - Guarulhos/SP Documentos para matrícula Os candidatos convocados devem comparecer ao local indicado com 2 (duas) fotografias 3x4, recentes e sem data, com o nome completo no verso, e dos seguintes documentos, que devem ser apresentados em fotocópia simples, juntamente com a apresentação do documento original para conferência e validação: - Duas fotocópias legíveis do histórico escolar do ensino médio; - Duas fotocópias legíveis do certificado de conclusão do ensino médio, caso ele não esteja incluído no histórico escolar; - Duas fotocópias legíveis do diploma do curso de ensino médio profissionalizante, se for o caso; - Duas fotocópias legíveis do diploma de curso superior, se for o caso, e Histórico Escolar completo. - Duas fotocópias legíveis da cédula de identidade (RG ou RNE); - Duas fotocópias legíveis de CPF próprio; - Duas fotocópias legíveis da certidão de nascimento ou casamento; - Duas fotocópias legíveis do título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos; - Duas fotocópias legíveis do certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino. Documentos para cotistas Os candidatos cotistas deverão estar munidos, além dos documentos listados acima, dos seguintes documentos: - Histórico Escolar que comprove ter cursado o ensino médio exclusivamente em escolas públicas (municipais, estaduais ou federais); - Documento que comprove sua condição de cor (ou raça) preta, parda ou indígena.