Unifesp abre inscrições para vestibular em duas fases

Os interessados nas carreiras com duas fases no Vestibular 2011 da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) já podem se inscrever. As carreiras são oferecidas em Diadema, Guarulhos e São Paulo. As inscrições podem ser feitas até dia 30 pelo site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 80. As provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

Para participar, os candidatos deverão assinalar na ficha seu número de inscrição no Enem 2010, já que a nota fará parte da composição final da nota noVestibular Unifesp.

Os 15 cursos disponíveis com duas fases são para as cidades de São Paulo (Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina), Diadema (Ciências Biológicas e Engenharia Química) e Guarulhos (Letras , com opção de bacharelado ou licenciatura em português, inglês, espanhol ou francês). São oferecidas 628 vagas, sendo 572 pelo sistema universal e 56 pelo sistema de cotas (vagas destinadas a candidatos de cor ou raça preta, parda ou indígena, e que tenham cursado o ensino médio em escola pública municipal, estadual ou federal).