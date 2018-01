Unifesp abre inscrições para vestibular de sete cursos nesta segunda-feira

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) vai abrir nesta segunda-feira,23, as inscrições para sete cursos de graduação que utilizam o sistema de seleção misto do vestibular da universidade. Nesse método, o candidato deve participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013, que conta como parte da nota final, e do vestibular. Para o vestibular, os estudantes podem se inscrever até o dia 25 de outubro pelo site http://vestibular.unifesp.br, onde devem preencher uma ficha. O custo do processo seletivo é de R$ 115.

Ao todo, são 428 vagas divididas em cursos em São Paulo e Diadema. Em São Paulo, as vagas são para os bacharelados de Ciências Biológicas (33), Enfermagem (88), Fonoaudiologia (36) e Medicina (121). Já em Diadema, as vagas são para os cursos de bacharelado de Ciências Biológicas (50), Engenharia Química – período integral em 10 semestres (50) e Engenharia Química – período noturno em 12 semestres (50). Das vagas, 25% serão ofertadas para o Sistema de Reserva de Vagas (Cotas).

O Enem ocorre nos dias 26 e 27 de outubro. Já o vestibular da Unifesp será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro. As provas terão duração de quatro horas cada, das 14 às 18 horas. O conteúdo será Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação e prova de conhecimentos específicos. De acordo com a universidade, a primeira chamada será divulgada em 29 de janeiro de 2014.

A Unifesp oferece ainda 2.481 vagas, usando exclusivamente o Enem 2013 como processo seletivo, em 54 cursos distribuídos em São Paulo, Guarulhos, Diadema, Osasco, São José dos Campos e Baixada Santista. Esse processo seletivo ocorre pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujo calendário pode ser visto em http://sisu.mec.gov.br.