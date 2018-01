Unifesp abre inscrições para o vestibular 2011

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abriu na tarde desta quarta-feira, 1º de setembro, o período de inscrições para o vestibular 2011. O prazo vai até as 17h do dia 30. A taxa é de R$ 80. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp.

Confira a relação de candidatos isentos da taxa de inscrição

A seleção será pelo modelo misto, que oferece 628 vagas, sendo 56 pelo sistema de cotas (vagas destinadas a candidatos negros, pardos ou indígenas, e que tenham cursado o ensino médio em escola pública municipal, estadual ou federal).

Os 15 cursos disponíveis no processo seletivo são nas cidades de São Paulo (Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina), Diadema (Ciências Biológicas e Engenharia Química) e Guarulhos (Letras, com opção de bacharelado ou licenciatura em Português, Inglês, Espanhol ou Francês).

Para participar do sistema misto, os candidatos deverão assinalar na ficha de inscrição do vestibular seu número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2010, pois a nota deste fará parte da composição final de sua pontuação no processo seletivo da Unifesp. Os candidatos precisam prestar o Enem nos dias 6 e 7 de novembro.

As provas da Unifesp serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro, na capital e em cidades do interior paulista.

A universidade também abrirá outras vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). O calendário ainda não foi divulgado.