Unifesp abre inscrições para isenção de taxa do Vestibular 2012 na próxima 2ª

As normas para o procedimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição do Vestibular Unifesp 2012 já estão disponíveis para consulta pelo site da instituição. As inscrições têm início em 1.º de agosto de 2011. O requerimento deve ser feito, exclusivamente, pela internet.

Os cursos oferecidos para o programa são: Bacharelado em Ciências Biológicas, Ciências Ambientais e Engenharia Química no câmpus Diadema; e Bacharelado em Ciências Biológicas (Modalidade Médica), Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina no câmpus São Paulo.

Para receber a isenção, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: ter realizado inscrição em 2011 para o Enem e concordar que a nota da parte objetiva seja levada em conta para a seleção nos referidos cursos; ter concluído o ensino médio até o final de 2011 em instituição pública ou particular (com concessão de bolsa de estudo integral); não estar cursando ou ter concluído curso superior; estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, ou ter renda familiar mensal igual ou inferior a R$545.

Inscrição. O período de inscrição vai das 16 horas do dia 1.º de agosto até as 16 horas de 25 de agosto.

O resultado do pedido de isenção será divulgado oficialmente pela Comissão Permanente do Vestibular, às 16 horas do dia 16 de setembro de 2011, pelo site da Unifesp.

O período de efetivação da inscrição no vestibular para os candidatos contemplados acontecerá no período de 19 de setembro a 28 de outubro de 2011.

Atualizada com correção às 16h23.