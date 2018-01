Unifesp abre inscrições do vestibular 2012 na segunda-feira

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é etapa obrigatória do processo seletivo do Vestibular 2012 da Unifesp para todos os cursos de graduação, e a nota do Enem será aproveitada segundo os dois modelos de seleção: o Unificado (SiSU) e Misto. As inscrições começam nesta segunda-feira, 19, e ficam abertas até 28 de outubro.

Os candidatos se inscrevem pelo http://vestibular.unifesp.br, mediante o preenchimento de ficha de inscrição e pagamento de R$ 80 por meio de boleto bancário em qualquer agência bancária ou banco eletrônico. Os nomes dos candidatos com isenção da taxa foram divulgados nesta sexta, 16.

O candidato deverá assinalar na ficha de inscrição o curso pretendido, bem como indicar a cidade onde pretende realizar as provas. Elas serão realizadas em Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. O candidato poderá ainda assinalar na ficha de inscrição até duas opções de curso.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o número de inscrição no Enem 2011, pois a nota da parte objetiva será obrigatoriamente aproveitada. Quem tirar nota zero está desclassificado.

O candidato que se declarar de cor (ou raça) preta, parda ou indígena, e que tenha cursado o ensino médio exclusivamente em escola pública poderá, na inscrição, fazer a opção pelo sistema de cotas.

Enquanto o Enem está previsto para ser realizado nos dias 22 e 23 de outubro, as provas do vestibular misto da Unifesp serão realizadas em 15 e 16 de dezembro, das 14 às 18 horas.