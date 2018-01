Unicamp vai usar notas do Enem

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou que vai usar as notas do Enem no vestibular deste ano, desde que elas sejam publicadas até o dia 15 de janeiro de 2012.

As notas do Enem não serão consideradas na composição da nota de 1.ª fase do vestibular, que é usada na classificação para a 2ª fase, por conta das datas de realização das provas do Enem 2011 – previstas para 22 e 23 de outubro de 2011.

De acordo com a Comvest, essas datas impossibilitam que as notas do Enem estejam disponíveis, com segurança, até 30 de novembro de 2011 (data limite necessária para que a Comvest utilizasse as notas para a passagem da 1.ª à 2.ª fase do Vestibular Unicamp 2012).

Assim como em edições anteriores do vestibular, o uso do Enem (a partir das notas obtidas nas provas de Linguagem, Matemática, Ciências Humanas e Ciências Naturais do Enem 2010 ou 2011) continua sendo opcional para os candidatos e só será considerado quando melhorar a nota da prova a que se incorpora.

O Enem vai compor até 20% na nota obtida na primeira fase, com a diferença que, neste ano, esse processo só ocorrerá no momento de calcular as notas finais dos candidatos, após a 2.ª fase.

A Comvest ressalta que somente serão utilizadas as notas do Enem para compor a nota da primeira fase no cálculo da nota final do vestibular caso o Ministério da Educação (MEC) disponibilize para a Comvest o cadastro e as notas relativas ao Enem 2011 até o dia 15 de janeiro de 2012.

Caso contrário, as notas do Enem, de 2010 ou de 2011, não serão consideradas para nenhum candidato ao Vestibular Unicamp 2012.

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2012 serão realizadas de 22 de agosto a 23 de setembro de 2011, exclusivamente no site da Comvest. A 1.ª fase será em 13 de novembro e a segunda etapa será realizada nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2012.