Unicamp terá estações de bicicleta

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recorrerá a bicicletas para tentar amenizar a crescente circulação de veículos no câmpus. Até o fim deste mês, dez bicicletas devem ser colocar à disposição para alunos, professores e outros funcionários circularem pelas vias da instituição. Batizado de Mobilidade Intracampus (Mobic), o projeto consiste no empréstimo gratuito das bikes por até quatro horas. A USP também testa sistema parecido na Cidade Universitária.

O ciclista terá de se cadastrar em um site e, com uma carteirinha com chip, retirar o veículo amarelo no bicicletário que será instalado no Pavilhão Básico, no centro do universidade. O serviço funcionará das 8 às 18 horas. “A gente vai dar até o cadeado e a pessoa vai prendê-la onde quiser”, explicou a estudante Beatriz Crocco, uma das responsáveis pelo projeto. Quem não efetuar a devolução no período previsto sofrerá punições, como a suspensão do uso do serviço.

Segundo Beatriz, o uso de bicicletas no câmpus já é comum. “A distância entre os institutos não é tão grande, mas a pé fica longe.” Os ônibus do câmpus, acrescentou, não circulam lotados, mas passam poucas vezes pelos pontos ao longo do dia.

O projeto nasceu em 2009 no Escritório Modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo, do qual Beatriz é aluna. “Estudamos projetos de Paris, Barcelona e Bogotá para calcular o custo e a viabilidade”, explicou o organizador do Mobic, professor Leandro Medrano. “Chegamos à conclusão que é possível adotá-lo. Existe uma grande quantidade de alunos dispostos a usar a bicicleta.”

O carro hoje é o principal meio de transporte na faculdade. O fluxo diário chega a 35 mil veículos na Unicamp, de acordo com o prefeito da câmpus, professor Roberto Rodrigues Paes.