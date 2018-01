Unicamp tem abstenção de 12,6% no 2º dia da 2ª fase

A taxa de abstenção no segundo dia de provas da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi de 12,6%. Dos 15.761 aprovados para a segunda fase, 1.979 não compareceram no segundo dia de provas. A taxa de abstenção no mesmo dia do último vestibular foi de 13,4%.

Os candidatos concorrem a 3.460 vagas em 69 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade Pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Neste ano, o vestibular recebeu um número recorde de inscrições: 73.818 inscritos. As provas da segunda fase ocorrerão até terça-feira, em 16 cidades de todo o País.

Nesta segunda-feira, 13, os candidatos fizeram as provas de Ciências Humanas, Artes e Inglês. No domingo, fizeram as provas de Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Na terça-feira, último dia de provas da segunda fase, é a vez da prova de Ciências da Natureza.

Último dia. A duração do exame em cada um dos dias da segunda fase é de quatro horas e os candidatos respondem a 24 questões dissertativas a cada dia. A orientação da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) para o último dia desta etapa é para que os candidatos cheguem ao local de prova às 12 horas, já que o acesso só será permitido até 13 horas.

Os candidatos deverão levar o original do documento de identidade indicado na inscrição, canetas de cor preta ou azul em material transparente, lápis preto e borracha. Será permitido o uso de régua transparente e compasso e é proibida a utilização de aparelhos eletrônicos.

Datas. As respostas esperadas das provas da segunda fase serão divulgadas no site da Comvest (www.comvest.unicamp.br) a partir de quarta-feira, 15. A chamada para matrícula pela internet será divulgada no dia 3 de fevereiro e os convocados nesta chamada deverão efetivar a matrícula virtual nos dia 4 ou 5 de fevereiro no site da Comvest.

As provas de Habilidades Específicas, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão realizadas em Campinas entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2014. Os candidatos a vagas desses cursos deverão consultar as orientações para a realização dos exames, como locais e horários, no site da Comvest.