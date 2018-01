Unicamp suspende professor que fumou narguilé em sala de aula

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) suspenderá por 90 dias um professor do Colégio Técnico de Limeira (Cotil) que foi flagrado fumando narguilé numa das salas de aula, acompanhado de estudantes.

No final de janeiro deste ano, a Unicamp instaurou uma Comissão de Sindicância para apurar as imagens do vídeo que mostravam o ato do professor Devani Ferreira de Morais. Ao final do trabalho, a Comissão de Sindicância recomendou a abertura de processo administrativo disciplinar contra o docente.

Durante o processo administrativo, o professor teve direito à defesa. Em seu relatório final, porém, a Comissão Processante recomendou a aplicação da pena de suspensão, pois entendeu que houve infração das normas de conduta profissional estabelecidas (Estatuto do Servidor da Unicamp).