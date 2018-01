Unicamp segue TRT e propõe abono de 28,6% aos funcionários

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) propôs nesta quarta-feira, 10, abono de 28,6% aos funcionários, parados há mais de três meses. Embora não valesse para a Unicamp, o valor é o mesmo proposto pela Justiça do Trabalho ema audiência de conciliação entre grevistas da Universidade de São Paulo (USP) e a reitoria da instituição na semana passada.

O abono será dado para cobrir a defasagem salarial desde maio, quando começou a negociação do dissídio. Embora a discussão do reajuste seja conjunta entre as três estaduais, o conselho de reitores entendeu nessa terça-feira, 9, que o debate sobre o abono era uma pauta específica de cada instituição.

Como os professores da Unicamp já receberam abono de 21% sobre o salário de julho, oferecido pela reitoria em troca da suspensão da greve, agora eles receberão nova parcela de 7,6%. Pelo acordo, os valores seriam pagos sete dias após a volta ao trabalho. As categorias ainda votarão se aceitam a proposta.

A Unicamp ainda garantiu que levará à frente o projeto de equiparar os pisos das carreiras com as remunerações pagas na USP para as mesmas categorias. Na semana passada, o conselho de reitores ofereceu 5,2% de reajuste. O aumento seria dividido em duas parcelas - a primeira neste mês e a segunda em dezembro. Esse valor cobre apenas a perda inflacionária do último ano.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) também deve oferecer abono de 28,6%, além do reajuste, para docentes e servidores. Já na USP, a discussão sobre o abono deve demorar mais. Será feita somente na próxima terça-feira, 16, pelo Conselho Universitário, órgão máximo da instituição. Na tarde desta quarta-feira, 10, os grevistas terão audiência de conciliação com a reitoria no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para discutir o tema.