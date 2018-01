Unicamp recebe pedidos de isenção para vestibular 2013 até esta quinta

A Unicamp recebe até a próxima quinta-feira, 31, os pedidos de isenção da taxa de inscrição no vestibular 2013. As inscrições devem ser feitas no site da Comvest, organizadora do processo seletivo (www.comvest.unicamp.br).

Para finalizar o processo de inscrição, o candidato deve ainda enviar a documentação necessária (descrita no edital), por correio. A falta de qualquer documento e/ou o envio após o prazo excluem o candidato do processo. O valor da taxa de inscrição para o vestibular ainda não foi definido.

São três modalidades de isenção:

1. Para candidatos oriundos de família de baixa renda (renda líquida máxima de R$ 700,00 por morador do domicílio);

2. Funcionários da Unicamp/Funcamp;

3. Para aqueles que se candidatarem aos cursos de licenciatura em período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia)

Os pré-requisitos para todas as modalidades são: ter cursado da 5.ª a 8.ª série (ou do 6.º ao 9.º ano) do ensino fundamental e o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de ensino; ser residente e domiciliado no Estado de São Paulo e já ter concluído ou concluir em 2012 o ensino médio. A Comvest oferece 6.640 isenções na modalidade 1; cem na modalidade 2 e um número ilimitado de isenções na modalidade 3.

A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada em 17 de agosto. Também a partir desta data, os contemplados começam a receber – exclusivamente via e-mail – um comunicado de que foram beneficiados. Importante: Os contemplados não são automaticamente inscritos no vestibular. É preciso, posteriormente, fazer a inscrição no exame, utilizando o código de isento fornecido pela Comvest.

Vestibular 2013

As inscrições para o vestibular serão feitas entre 20 de agosto e 14 de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Comvest. A primeira fase do exame será realizada em 11 de novembro e a segunda etapa, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2013.