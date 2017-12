Unicamp recebe inscrições para vestibular

Começam nesta segunda-feira, 22, as inscrições para o vestibular 2012 da Unicamp. Os estudantes têm até o dia 23 de setembro para se candidatar, exclusivamente pela internet, no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A taxa é de R$ 128.

Serão oferecidas 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto (Famerp). O Kit do Vestibulando - Manual do Candidato e Revista do Vestibulando - já está disponível para consulta e impressão na página eletrônica da Comvest.

A primeira fase do processo seletivo será realizada em 13 de novembro e a segunda etapa, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2012. As provas vão seguir o mesmo formato do último vestibular.

Na primeira fase, os candidatos terão de responder a 48 questões de múltipla escolha sobre todas as disciplinas do ensino médio e produzir três redações de gêneros diversos.

A segunda etapa é dividida em três dias consecutivos. Todas as provas são discursivas. Em 15 de janeiro, os estudantes vão fazer os exames de língua portuguesa e literatura e de matemática. No dia 16, as provas de ciências humanas e artes e de língua inglesa. No terceiro dia caem questões de ciências da natureza.

Isenção e redução da taxa. Os candidatos beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição não são automaticamente inscritos no vestibular. É preciso realizar a inscrição, no mesmo período dos demais candidatos, utilizando o código específico de candidato isento, disponível no site da Comvest. Ao todo, 4.741 estudantes não vão precisar pagar a taxa de inscrição.

A partir das 8h desta terça-feira, 23, até as 18h do dia 26 de agosto, a Comvest aceitará declarações de interesse na redução de 50% da taxa de inscrição. Podem solicitar o benefício estudantes regularmente matriculados em uma das séries do ensino fundamental ou médio ou curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e pós-graduação); e estejam desempregados ou recebam menos de dois salários mínimos por mês. A Comvest divulgará os nomes dos atendidos com a redução de 50% da taxa de inscrição em 2 de setembro.