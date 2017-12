Unicamp recebe declaração de interesse por vagas a partir desta 5ª

A Unicamp receberá declarações de interesse por vagas remanescentes de seu vestibular a partir das 9h desta quinta-feira, 23, no site comvest.unicamp.br. Os interessados em continuar na disputa por uma cadeira na universidade podem preencher o formulário eletrônico até as 17h do dia 27 de fevereiro.

Podem declarar interesse por vagas os candidatos que participaram da segunda fase, não foram eliminados por nota zero e que não foram convocados para alguma de suas opções, até e inclusive a terceira chamada.

O formulário estará disponível para todos os cursos, havendo ou não vagas em aberto. Não declarar interesse acarretará em eliminação do processo de convocação para as demais chamadas, avisa a Unicamp.

Os candidatos matriculados na segunda opção de curso e que aguardam remanejamento devem ficar atentos:

- O candidato que não confirmar a matrícula e não declarar interesse por vagas será excluído do vestibular;

- O candidato que não confirmar a matricula na segunda opção perde essa vaga. Porém, se ainda quiser continuar concorrendo à vaga de primeira opção, precisa obrigatoriamente declarar interesse por vagas, entre os dias 23 e 27 de fevereiro. Nesse caso, precisará, se convocado futuramente, efetuar nova matrícula;

- O candidato que confirmar a matrícula não precisa fazer a declaração eletrônica de interesse por vagas, pois continuará automaticamente concorrendo à vaga na primeira opção.

Confirmação de matrícula

Os candidatos matriculados na primeira, segunda e terceira chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão confirmá-la no dia 27 de fevereiro, das 9h às 16h, no câmpus onde funciona seu curso. Os alunos ingressantes em cursos ministrados no período noturno poderão confirmar a matrícula das 18h às 21h. Deixar de confirmar a matrícula leva à automática e definitiva perda da vaga e cancelamento da matrícula na opção em que estiver matriculado.

A quarta chamada será divulgada no dia 1.º de março, após o período de declaração de interesse por vagas abertas e a confirmação de matrícula. Estão previstas onze chamadas no total.