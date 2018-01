Unicamp realiza primeira fase do vestibular neste domingo

Com 55.475 inscritos, a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocorre neste domingo, 15, em 24 cidades brasileiras. É o maior número de candidatos nos últimos cinco anos.

Os vestibulandos têm quatro horas para responder a 12 questões dissertativas de Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química, além de escrever uma redação. A lista dos aprovados para a segunda fase será divulgada em 16 de dezembro. As provas ocorrem entre 10 e 13 de janeiro de 2010.

Os inscritos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e 2 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Medicina é o curso mais concorrido, com 89,7 candidatos por vaga. Neste ano, a Unicamp não vai utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi cancelado após denúncia sobre o vazamento da prova.

Atraso

Os estudantes Guilherme Burgon e Guilherme Garrido, ambos com 17 anos, vão ter que esperar mais um ano se quiserem tentar vaga na Unicamp. Por uma confusão, chegaram três minutos após o fechamento do Ciclo Básico, onde está sendo realizada parte das provas do vestibular 2010 da Unicamp neste domingo, 15. "Não é possível! Chegamos aqui (no campus) antes da uma (13h) e estávamos esperando dar 13h45 para subir", afirmou Burgon, que prestou vestibular como treineiro em 2008. Este ano ele tentaria uma vaga no curso de economia.

Mesmo tendo feito a prova no ano passado, o estudante alegou que ele e o amigo acharam que ao informar que os portões seriam fechados às 13h45, a Universidade referiu-se aos portões do campus e não aos acessos às salas. Às 13h36, integrantes da Comissão Permanente Para o Vestibular (Comvest) cercaram o pátio do Ciclo Básico da Unicamp com fita zebrada para impedir a passagem dos candidatos atrasados.

Até as 13h45, ao menos seis estudantes passaram correndo pelo isolamento e conseguiram chegar a tempo de fazer as provas. A estudante Daiana Motta, de 17 anos, chegou em cima da hora, mas disse estar tranquila para o exame com 12 questões dissertativas e uma redação. "Eu moro bem perto daqui (do campus), por isso cheguei agora", disse. Daiana presta vestibular para o curso de enfermagem.

(Com Tatiana Fávaro, de O Estado de S. Paulo)

