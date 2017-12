Unicamp realiza 1ª fase do vestibular no domingo; confira locais de prova

Os estudantes que participam da primeira fase do vestibular da Unicamp no próximo domingo, 11, devem consultar o local de prova no site da Comvest, órgão responsável pelo processo seletivo (www.comvest.unicamp.br). Basta informar o nome ou o número de inscrição.

Neste ano, o exame teve um número recorde de inscritos: 67.403 candidatos. Eles vão disputar 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Para se certificar de que estão inscritos, os estudantes devem verificar sua situação de inscrição, também no site da Comvest. Caso haja problema, devem entrar em contato com a comissão pelos telefones (19) 3521-1808 / 3521-7932.

A prova da primeira fase tem duas partes: a redação, em que o candidato será solicitado a produzir dois textos de gêneros diversos e de execução obrigatória, e a parte de conhecimentos gerais, com 48 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio. O tempo máximo de prova é de 5h e o mínimo, de 3h30.

A Unicamp aplicará as provas em 20 cidades do Brasil: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Sumaré.

A orientação é para que os candidatos cheguem ao local de prova ao meio-dia, já que o acesso aos locais de prova só será permitido até as 13h. Atrasos não serão tolerados. Nos Estados onde não há horário de verão, a Comvest seguirá o horário local e não o horário de Brasília.

O que levar para a prova

Na primeira fase, os candidatos deverão levar o original do documento indicado na inscrição, uma foto 3x4 recente, tirada em 2012 (a foto não precisa ser datada, mas deve ter o nome e número de inscrição do candidato anotados no verso), caneta esferográfica de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha, uma pequena régua transparente e compasso. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios digitais, corretivo líquido, lapiseira, bandana/lenço, boné, chapéu, ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio analógico para controlar o tempo.

É proibido entrar nas salas de prova portando celulares. O candidato que for pego com celular (ainda que desligado e/ou sem bateria) durante a realização das provas será eliminado do processo seletivo. No ano passado, 50 estudantes foram desclassificados por descumprirem a regra.

Calendário

No dia 21 de dezembro a Comvest divulgará a lista dos candidatos aprovados na primeira fase e locais de prova da segunda fase, que será realizada nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2013.

As provas de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música vão ser realizadas em Campinas entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2013.

A chamada para matrícula virtual será divulgada dia 4 de fevereiro e os convocados nesta chamada deverão efetivar a matrícula virtual nos dia 5 ou 6 de fevereiro, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, em formulário específico.