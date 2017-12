Unicamp oferece curso gratuito sobre Harry Potter

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai oferecer um curso grátis sobre Harry Potter, o bruxo mais famoso da literatura e do cinema. A oficina, no entanto, não é aberto a todos: faz parte de um programa da instituição voltado para pessoas com mais de 50 anos.

O curso se propõe a analisar a "história, cultura e relações de gênero no mundo mágico de J. K. Rowling". Um dos objetivos é discutir a Europa atual e também referências mitológicas (greco-romana, irlandesa, escandinava e celta) em toda a saga da autora britânica, de acordo com a ementa da oficina.

Ainda é possível se inscrever para o curso, com 100 vagas, até a próxima sexta-feira, 28. As aulas, semanais e no período da tarde, começam em 15 de agosto e vão até 5 de dezembro.

A oficina será ofertada por Victor Henrique Menezes, mestrando em História Cultural pela Unicamp.