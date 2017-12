Unicamp faz prova neste domingo em 24 cidades do País

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) realiza seu vestibular neste domingo, 21, das 13 às 18h. As provas para seleção serão aplicadas em 24 cidades do país. Neste ano, 57.201 candidatos disputam uma das 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Segundo a Comvest, órgão que organiza a prova, o número é recorde de inscrições.

A partir deste ano, na primeira fase, o candidato deverá produzir três textos de gêneros diversos, todos de execução obrigatória. O número de questões passará de 12 questões dissertativas para 48 questões de múltipla escolha.

As questões de múltipla escolha da primeira fase foram elaboradas com base nos conteúdos das diversas áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio segundo a seguinte distribuição: 12 questões de matemática, 18 questões de ciências humanas e artes e 18 questões de ciências da natureza.

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) divulga no dia 20 de dezembro a lista dos candidatos aprovados na primeira fase e locais de prova da segunda fase que será realizada nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2011.

A relação candidato vaga subiu: 16,6 neste ano contra 16,1 no passado. Medicina é o curso mais concorrido, com 104 candidatos por vaga. Em seguida, estão Arquitetura e Urbanismo (71,5 candidatos por vaga), Medicina na Famerp (63 candidatos por vaga) e Comunicação Social e Midialogia (38,7 candidatos por vaga).

Este ano, 14.950 candidatos (26,1% do total) fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino, percentual maior do que o do ano passado (25,4%). Os que se declararam pretos, pardos ou indígenas somam 8.638 inscritos (15,1%).

Também cresceu a adesão ao programa de ação afirmativa da universidade, que concede 30 pontos adicionais aos candidatos que fizeram todo o ensino médio em escola pública e outros dez pontos a mais para aqueles que, além disso, se declararem pretos, pardos ou indígenas. O percentual subiu de 23,4% para 25,6%, o que corresponde a 14.664 inscritos.

As provas de habilidades específicas, para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, dança e música serão realizadas em Campinas entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2011. A primeira chamada será divulgada dia 7 de fevereiro e a matrícula dos convocados em primeira chamada deverá ser feita no dia 10 de fevereiro.