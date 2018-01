Unicamp encerra hoje inscrições para vagas remanescentes

Termina nesta sexta-feira, 2, o período de inscrições no processo seletivo para vagas remanescentes da Unicamp. Os interessados devem se cadastrar pela internet, no site da Comvest. A taxa custa R$ 100. São oferecidas 556 vagas, distribuídas em 56 opções de cursos.

Podem se inscrever alunos matriculados em cursos de graduação da Unicamp (diferentes do pretendido) e de outras instituições de ensino superior, além de portadores do diploma reconhecido de curso superior (diferente do curso pretendido). As informações sobre os programas das provas e critérios de avaliação de cada curso estão disponíveis no site da Comvest.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O processo terá três fases: exame de conhecimentos gerais, análise de compatibilidade de currículo e prova específica de conhecimento. Além dessas três fases, há provas de habilidades específicas para os seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música.

O exame de conhecimentos gerais, obrigatório a todos os candidatos, será realizado em 25 de setembro e é constituído de 40 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo do ensino médio das seguintes disciplinas: português, inglês, matemática, física, química, biologia, geografia e história.

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente a partir das notas obtidas na prova. Para a análise de compatibilidade de currículo será convocado um número de candidatos que equivale ao máximo de três vezes o número de vagas existentes no curso. Os selecionados precisam entregar a documentação exigida entre os dias 4 e 10 de outubro na Diretoria Acadêmica (DAC), em Campinas.

Para as provas específicas de conhecimento, que serão aplicadas de 12 a 17 de dezembro, serão selecionados os candidatos que tiverem seus currículos julgados compatíveis com o semestre escolhido pelos coordenadores de graduação dos cursos. As provas podem consistir de entrevista, análise de currículo, parte escrita e outras formas de avaliação.

A lista de convocados para a matrícula (cursos sem prova de habilidades específicas) será divulgada no dia 18 de janeiro de 2012. Já para os candidatos a vagas em cursos que exigem também as provas de habilidades específicas, a lista será divulgada no dia 3 de fevereiro de 2012.