Unicamp diz que utilizará nota do Enem se prazo for cumprido

A Unicamp anunciou nesta sexta-feira, 2, que vai aguardar o anúncio das novas datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem) para decidir se o exame valerá na pontuação da primeira fase do seu vestibular 2010.

O edital do vestibular da Unicamp estabelece que as notas do Enem devem estar disponíves até o dia 30 de novembro para serem utilizadas na composição da nota da primeira fase. Se os resultados forem divulgados a tempo, o Enem terá um peso de 20% na nota da primeira fase do vestibular da Unicamp.

Os candidatos que ainda não se inscreveram para o vestibular da Unicamp, cujo prazo termina na próxima terça-feira, 6, devem incluir o seu número de inscrição para o Enem no formulário. Os que já se inscreveram não precisam fazer nenhuma alteração.