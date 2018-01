Unicamp divulga segunda chamada do vestibular

A Unicamp divulgou nesta segunda-feira, 18, a segunda chamada de seu vestibular. A lista tem 990 nomes. Todos os alunos aprovados devem fazer matrícula na quinta-feira, 21, nos câmpus para os quais foram selecionados, entre as 9h e o meio-dia.

As matrículas dos convocados para os cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) poderão ser realizadas em Campinas ou na sede da instituição.

A terceira chamada será divulgada até a meia-noite da quinta-feira, 21. Estão previstas até onze chamadas. As notas e a classificação dos candidatos estão disponíveis para consulta na página da Comvest na internet: http://comvest.unicamp.br.

Na próxima segunda-feira, dia 25, todos os candidatos matriculados nas primeira e segunda chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão confirmar matrícula, das 9h às 16h, nos respectivos câmpus. Os alunos ingressantes em cursos ministrados em período noturno poderão confirmar a matrícula das 18h às 21h. Deixar de confirmar a matrícula leva à automática e definitiva perda da vaga e cancelamento da matrícula na opção em que estiver matriculado.

Matrícula em segunda opção

O candidato convocado para a sua segunda opção de curso, em qualquer chamada do vestibular, deverá optar exclusivamente por uma das situações a seguir:

a) Comparecer para fazer a matrícula no curso em que foi selecionado, em data, hora e local conforme divulgado, mantendo interesse por futuro remanejamento para o curso em primeira opção, que poderá ocorrer durante as chamadas para matrícula do vestibular; ele deve declarar tal interesse no ato da matrícula;

b) Comparecer para fazer a matrícula no curso em que foi selecionado, em data, hora e local conforme divulgado, desistindo irrevogavelmente de possível remanejamento para o curso de sua primeira opção que poderia ocorrer durante as chamadas para matrícula do vestibular; ele deve declarar a desistência no ato da matrícula;

c) Não comparecer para fazer a matrícula no curso em que foi selecionado, perdendo irrevogavelmente o direito à vaga no curso de segunda opção. O candidato continuará a concorrer por uma vaga ao curso de primeira opção.

Declaração de interesse por vagas

De 28 de fevereiro a 2 de março poderá ser feita a declaração eletrônica de interesse por vagas, em formulário disponível no site da Comvest, para candidatos que fizeram a segunda fase, não foram eliminados por nota zero e que não tenham sido convocados para alguma de suas opções, até e inclusive a terceira chamada. A etapa é aberta para todos os cursos, havendo ou não vagas remanescentes. Não declarar interesse acarretará em eliminação do processo de convocação para as demais chamadas. Os candidatos matriculados na segunda opção e que aguardam remanejamento devem ficar atentos:

a) O candidato que não confirmar a matricula na segunda opção perde essa vaga, mas se ainda quiser continuar concorrendo à vaga de primeira opção precisa obrigatoriamente declarar interesse por vagas, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Nesse caso, precisará, se convocado futuramente, efetuar nova matrícula;

b) O candidato que confirmar a matrícula não precisa fazer a declaração eletrônica de interesse por vagas, pois continuará automaticamente concorrendo à vaga na primeira opção;

c) O candidato que não confirmar a matrícula e não declarar interesse por vagas fica excluído do vestibular.

Documentos necessários para matrícula

Cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais de cada um dos seguintes documentos:

a) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio;

b) Certidão de nascimento ou de casamento;

c) Carteira de identidade (para brasileiros), Registro Nacional de Estrangeiro (para estrangeiros residentes no Brasil) ou passaporte (para estrangeiros não residentes no Brasil);

d) CPF (para brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro);

e) Título de eleitor (para brasileiros maiores de 18 anos);

f) Certificado de reservista, atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR (para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino);

g) Uma foto 3x4 recente para a Unicamp e duas fotos 3x4 recentes para a Famerp.

Os candidatos que optaram pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) precisam comprovar, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou acompanhada do original do histórico escolar, ter cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública, inclusive, no caso do ensino médio supletivo na Educação de Jovens e Adultos. Caso contrário, estarão eliminados do vestibular e terão a matrícula na Unicamp ou na Famerp negada. Caso se comprove, em qualquer momento após a matrícula efetuada, que os documentos exigidos dos beneficiados pelo PAAIS não são legítimos ou idôneos, a matrícula será cancelada.