Unicamp divulga respostas esperadas da prova de Ciências da Natureza

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta segunda-feira, 21, as respostas esperadas da prova de Ciências da Natureza da segunda fase do Vestibular. Na sexta, 18, a instituição já havia divulgado as respostas das provas de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, matemática, Ciências Humanas e artes e de língua inglesa. Todas as provas já estão disponíveis para consulta também na página eletrônica da Comvest (www.comvest.unicamp.br).

A chamada para matrícula virtual será divulgada no dia 4 de fevereiro e os convocados nesta chamada deverão efetivar a matrícula nos dias 5 e 6, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, em formulário específico. No total, estão previstas 11 chamadas.

As notas e a classificação dos candidatos na segunda fase serão divulgadas no dia 7. No Vestibular Unicamp 2013, os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Este ano, o vestibular recebeu 67.408 inscrições, número recorde.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Provas de habilidades específicas

Na próxima semana, o vestibular continua para os 663 candidatos que fazem as provas de habilidades específicas. Essas provas são exigidas para todos os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música. Os exames serão realizados entre os dias 21 e 24 de janeiro, em Campinas. Os candidatos devem consultar as orientações específicas, como locais e horários, na página da Comvest na internet.