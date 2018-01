Unicamp divulga resolução comentada do vestibular 2010 A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta terça-feira a resolução comentada das provas do último vestibular. Além disso, ainda são apresentados exemplos de respostas abaixo e acima da média. Toda a resolução pode ser acessada no site da Comvest.