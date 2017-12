Unicamp divulga quinta lista de chamada

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta quarta-feira, 12, a lista de convocados da quinta chamada do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os 156 convocados devem fazer matrícula no dia 17, das 9 às 12 horas, no câmpus de Campinas da Unicamp, na sede da Diretoria Acadêmica (DAC) - até mesmo os ingressantes nos cursos da Faculdade de Odontologia (FOP), Faculdade de Tecnologia (FT) e Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA). As matrículas dos convocados para os cursos da Faculdade Pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) deverão ser feitas somente na sede da Famerp, em São José do Rio Preto.

Estão previstas até nove chamadas para o vestibular da Unicamp e da Famerp. A sexta chamada será divulgada no dia 17.

Os selecionados nesta etapa têm de levar para a matrícula uma cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais de diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio, somente para optante do Paais e Famerp; certidão de nascimento ou casamento; RG, Registro Nacional de Estrangeiro para estrangeiros residentes no Brasil e Passaporte para estrangeiros não-residentes no Brasil; CPF, para os brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro; Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos; Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino; uma foto 3x4 recente para a Unicamp e duas fotos 3x4 recentes para a Famerp.

Segunda opção. O candidato convocado para sua segunda opção no vestibular, em qualquer chamada do Vestibular Unicamp 2014, deverá optar exclusivamente entre: comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado, mantendo interesse por futuro remanejamento para o curso em primeira opção, que poderá ocorrer durante as próximas chamadas para matrícula; ou fazer matrícula da segunda opção e desistir do curso de sua primeira opção; ou não fazer a matrícula a que foi convocado, perdendo irrevogavelmente o direito à vaga no curso de segunda opção, mas continuar concorrendo por uma vaga ao curso de primeira opção.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Calendário – Vestibular 2014

17/3

Matrícula da 5ª chamada (das 9h às 12h)

Divulgação da 6ª chamada (até 24h)

20/3

Matrícula da 6ª chamada (das 9h às 12h)

21/3

Divulgação da 7ª chamada e lista de espera (até 24h)

25/3

Matrícula da 7ª chamada (das 9h às 12h)

Divulgação da 8ª chamada (até as 16h)

Declaração presencial de interesse para candidatos da lista de espera (das 9h às 12h)

Matrícula da 8ª chamada (das 16h às 17h)

Divulgação da última chamada (18h)

Matrícula da última chamada (das 18h às 18h30)